Воїн ЗСУ, який втратив дві ноги, станцював у Каліфорнійському театрі: фото, що проймають до сліз

Український військовий Олександр Будько із позивним "Терен", який втратив дві ноги під час контрнаступу на Харківщині, виступив у Каліфорнійському театрі. Весь зал аплодував стоячи.

Воїн з'явився на сцені наприкінці останньої постановки "Жизель", де станцював разом з артистами балету. Відомо, що у США він приїхав на протезування після лікування в Україні.

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Виступ українського захисника

Олександр вийшов на сцену у військовій формі й захопив публіку своїм танцем. Всі глядачі в залі, яких було три тисячі, аплодували стоячи. В кінці виступу артисти балету підняли військового на руки. Потім всі актори з синьо-жовтими прапорами в руках, заспівали гімн України.

До слова, кошти, які були зібрані з продажу квитків відправлять на гуманітарну допомогу Україні.