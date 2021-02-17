Олег Винник зізнався, чому приховує свою кохану

Популярний український співак, улюбленець жінок Олег Винник дав відверте інтерв'ю, у якому поділився особистим. Артист розповів, що не приховує свою кохану, а просто не маніпулює сім'єю та є щасливим.

Олег Винник є одним із тих артистів, які тримають особисте життя якомога далі від сторонніх очей. Він не розповідає про рідних, приховує від публіки свою кохану. Виконавець зізнається, що зараз він дуже щасливий і не прагне, щоб про його сім'ю говорили в ЗМІ.

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Олег Винник про дружину та сім'ю

Співак зазначив, що він не приховує обраницю, а просто не афішує свої стосунки. Після того, як журналісти відстежували кожен його крок, Винник вирішив зробити все для того, щоб особисте життя залишилося поза увагою.

"Я нікого не приховую, просто не афішую, не розповідаю. Пам'ятаю, як під час відпочинку в Домінікані говорили про мене, дітей, мого продюсера. Тоді була інформація скільки я відпочивав, з ким тощо. Є такі моменти в житті, у які хочеться побути без камер. Наприклад, як артист може приїхати на похорон своєї мами, коли поруч із ним йде журналіст з камерою? Коли в людини вмирають родичі, вона буде на похороні показувати прямий ефір? Що ви хочете побачити? Як я плачу, як я сміюся?", – емоційно висловився Олег.

Я твердо вирішив, що треба робити так, щоб до тебе не лізли. Навіть якщо все покажу, то не повірять, будуть щось шукати,

– наголосив Винник.

Артист наголосив, що він не з тих людей, які маніпулюють своєю родиною. Зараз він дуже щасливий: "Я сьогодні є щасливою людиною. Навіть, якщо мені завтра доведеться злягти або померти, я щасливий, вдячний за все. Кохайте один одного. В цьому житті немає нічого кращого. Я безмежно щасливий. Артист повинен бути щасливим".

Інтерв'ю Олега Винника: дивіться відео онлайн