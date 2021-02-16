Пропонували виступити у Санкт-Петербурзі, – Олег Винник про запрошення росіян та свою позицію

Український виконавець Олег Винник поділився, що його часто запрошують із виступами в Росію, проте він відмовляється туди їхати. На його думку, це "не артист вирішує, а людина" чи варто там давати концерти.

За словами Олега Винника, він не може дозволити собі речі, які для нього досі болючі.

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Олег Винник про виступи в Росії

З початку військової агресії на сході України та окупації Криму у 2014 році Олег Винник перестав виступати у Росії. Він зізнався, що відмовляється від подібних запрошень, навіть коли обіцяють, що все буде "інкогніто".

Мене продовжують кликати виступати в Росію. Не їжджу... Я не можу дозволити собі речі, які для мене болючі. Вони не тільки для мене болючі – вони болючі для всіх. І боліти буде довго,

– розповів Винник.

Український артист поділився, що йому навіть пропонували влаштувати тур по Росії та кілька разів запрошували виступити в Льодовому палаці у Санкт-Петербурзі, який вміщує понад 10 тисяч глядачів.

"Видзвонюють, просять, розуміють... Бувають такі моменти: дзвонять – пропонують виступити в ресторані або на заводі десь. "Ніхто не буде знімати. Все інкогніто і так далі". Про це навіть говорити несерйозно. Як можна собі уявити? Олег зараз полетів до Росії, виступив – і повернувся назад?" – зазначив Винник.

Щодо українських виконавців, які продовжують виступати у Росії, він наголосив, що це не артист обирає, чи виступати, а людина.

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