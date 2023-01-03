Донька Полякової наворожила, чи повернеться Олег Винник в Україну

Доньки Олі Полякової приїхали в Україну з Британії на канікули. У Лондоні Маша захопилася картами таро, тож у прямому ефірі в інстаграмі наворожила, чи приїде Олег Винник в Україну.

Улюбленець мільйонів жінок Олег Виник зник з публічного простору ще 8 місяців тому. Через війну та проблеми зі здоров'ям він перебрався в Берлін, тож українців цікавить, чи планує артист повертатися до своїх вовчиць. На це питання відповіла 17-річна Маша Полякова.

Читайте також Після двох ночей у підвалі: Оля Полякова показала, як облаштувала укриття у заміському будинку

Чи повернеться Олег Винник в Україну

Він повернеться, щоб знову сяяти на сцені,

– заявила Маша Полякова.

"Ну звісно повернеться. Що він вас, вовчиці, кине чи що? Вилікується та й приїде. Все буде добре, приїде до вас ваш Винник. Будете далі співати", – додала співачка.

Нагадаємо, у червні 2022 року Оля Полякова перша у шоу-бізі розповіла, куди зник Олег Винник. Вона оголосила, що у співака "серйозні проблеми зі здоров'ям", через які він і пішов з соцмереж у квітні після Великодня. "Олег – не зрадник. Він завжди пропагував українські пісні, завжди був з Україною", – акцентувала зірка.

Після того як Валерій Харчишин заявив, що для Винника "війни нема", а Іван Леньо з Kozak System назвав його "мовчазним бараном", адвокат артиста включився – підтвердив слова Полякової про проблеми зі здоров'ям. Він оголосив, що той лікується в Берліні, але й волонтерить – купує авто для ЗСУ через свій благодійний фонд "Вовчиця". Це підтвердив чоловік Оксани Білозір, який показувався з Олегом Винником на фото з Німеччини.