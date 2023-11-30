У мережі показали свіже фото Олега Винника: як виглядає артист

Після скандального інтерв'ю Олег Винник знову зник з інфопростору. Та днями в мережі з'явилося свіже фото артиста.

Нове фото українського артиста опублікувала керівниця фан-клубу Олега Винника Валерія Барон. Вона показала знімок Винника в компанії з волонтерами.

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Нове фото Олега Винника

За словами Барон, до Олега Винника звернулися волонтери з благодійного фонду "Буцькі Ангели". Співак допомагав з пошуками автомобіля на фронт та передав інші потрібні речі, які збирав у Німеччині з колегами.

Артист з усмішкою позував в окулярах та кепці. Волосся він зібрав у хвіст.



Олег Винник на новому фото з волонтерами / Фото з інстаграму Валерії Барон

Олег Винник не повертається на сцену

Кілька тижнів тому у мережі бурхливо обговорювали ймовірне повернення Винника на сцену. Чутки підігрів блогер-пліткар Богдан Беспалов, який заявив, що у виконавця серйозні фінансові труднощі. Через це він начебто хоче влаштовувати благодійні концерти за кордоном, щоб вийти з грошової кризи.

У команді Олега Винника тоді відповіли, що артист не буде коментувати плітки. Вочевидь, до України він також повертається.

"Як тільки буде підготовка до туру, ЗМІ дізнаються про це безпосередньо від нього. Від самого початку війни Олег допомагає ЗСУ власними силами та власними коштами", – заявила Валерія Барон