"Не може стояти на сцені": у фан-клубі Олега Винника розповіли про його лікування в Берліні

З публічного простору Олег Винник зник у квітні, чим спровокував хвилю хейту. Він не коментує війну й не дає благодійних концертів, бо ніби лікується в Берліні. Голова офіційного фан-клубу співака поділилася деталями.

Валерія Барон каже, що ще за рік до вторгнення Росії в Олега Винника було "не все гаразд зі здоров'ям". Однак він не хоче афішувати ці проблеми, тож навіть вона достеменно не знає, від чого співак лікується в Берліні. Саме тому просить "не засуджувати людину, поки не знаєте всю інформацію до кінця".

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Як Олег Винник лікується в Берліні

Голова фан-клубу Олега Винника стверджує, що виступати він не може, але нові пісні пише, тож зі сцени не йтиме.

Він у Німеччині, в Берліні. Він дуже переживає за Україну, йому болить за все, що тут відбувається. Але його стан здоров'я не дуже дозволяє йому бути в публічному просторі. Він продовжує працювати у студії, готує нові пісні. Він дуже страждає без сцени зараз, але так склалися обставини і стан здоров'я, що наразі стояти на сцені він не може,

– прокоментувала Валерія Барон.

Вона гадки не має, коли Олег Винник відновить музичну кар'єру, але переконана, що це станеться одразу після того, як артист підлікується та набереться сил.

"Я думаю, що це буде залежати від його загального стану. Як тільки він буде відчувати, що енергетично може звернутися до людей і має сили. Це має бути той Олег Анатолійович, якого ми звикли відчувати – з його усмішкою, посилом любові. А для цього має бути відповідний енергетичний стан. А щоб цей енергетичний стан був, треба, щоб був відповідний стан здоров'я. Я думаю, що як тільки він відчує, що готовий, це відбудеться. Дуже вірю, що це буде досить скоро", – додала шанувальниця.

Олег Винник у липні з Романом Недзельським / Фото з фейсбуку музиканта

До речі, Валерія Барон зауважила, що в Берліні Олег Винник не тільки лікується і створює нові треки, а й підтримує ЗСУ. Його благодійний фонд "Вовчиця" активно допомагає військовим: "На початку це були автомобілі, а тепер це і прилади нічного бачення для спецпідрозділів, це і теплий одяг, і бронежилети, і каски".