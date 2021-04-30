Не можу собі дозволити, – Олег Винник розповів, чому не ходить до церкви на Великдень

Напередодні Великодніх свят Олег Винник зізнався, що не ходить до церкви. Один з найвідоміших українських артистів не може собі цього дозволити, адже як тільки він з'являється у храмі, люди зчиняють галас.

47-річний Олег Винник поскаржився, що шалена популярність заважає йому в повсякденному житті так, що він не може спокійно з'явитися у церкві на релігійні свята. Річ у тому, що як тільки прихожани впізнають його, то дістають телефони та просять про автограф чи фото просто в соборі під час богослужіння.

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Дуже соромно, прикро і боляче. Я дуже грішна людина. І часом я дуже хочу піти до церкви. Але я знаю, що там є люди. І я не можу собі цього дозволити,

– поділився Олег Винник.

Так, артисту доводиться ретельно підбирати час, аби тихо помолитися біля ікон та замолити гріхи. Він приходить до церкви, коли там немає людей, і знаходить окреме місце, де священник може його вислухати.

"Я можу сповідатися тільки в церкві. До мене не може прийти священник чи мій наставник і вислухати мої проблеми. Ні, я маю прийти достойно до того місця, яке називається церква, і сповідатися", – розповів Олег Винник.

Додамо, співак належить до числа тих небагатьох знаменитостей, які приховують особисте життя. Народний улюбленець переконаний, що популярність треба завойовувати, не "показуючи свою білизну".