Лідер гурту "СКАЙ" потрапив до Книги рекордів України

Український виконавець та лідер рок-гурту "СКАЙ" Олег Собчук потрапив до Книги рекордів України як перший український артист, який проїхав найбільшу відстань зі Сходу на Захід на велосипеді за мінімальний час. Його рекорд занесли у категорію "Подорожі, вперше".

Як повідомили у пресслужбі Олега Собчука, саме таку ціль – стати рекордсменом – він ставив собі перед мандрівкою Україною. Його подорож розпочиналась у східному селищі Мілове та завершилась у західному Чопі. Велотур тривав 19 днів у червні 2021 року, а його протяжність сягнула 2155 кілометра. Своєю подорожжю чоловік хотів популяризувати здоровий спосіб життя серед молоді та закликав відмовитись від шкідливих звичок.

До слова 2155 кілометрів Україною: Олег Собчук повернувся із великого турне велосипедом

Я дуже радий, що цей спортивно-соціально-музичний велотур завершено такою відзнакою. Дякую всім, хто мені допомагав! Та підтримка, яка здійснювалась в кожному місті як з боку людей, для яких ми робили концерти, так і з боку військових та велоспільноти – повністю компенсувала будь-яку фізичну втому. Це наша спільна нагорода! Тому зараз так приємно отримувати її за нашу мету – довести, що здоровий спосіб життя – це реально просто, можливо, корисно і круто,

– коментував свою мандрівку Олег Собчук після її завершення.



Олег Собчук провів велотур Україною / Фото пресслужби Олега Собчука

Старт – 8 червня 2021, с.м.т. Мілове (Луганська область).Фініш – 27 червень 2021, м. Чоп (Закарпатська область).Подолана дистанція – 2155 кілометрівВитрачений час – 19 днів

Перший український артист-рекордсмен отримав диплом, який підтверджує факт реєстрації рекорду України та виступає свідченням загального визнання.



Олег Собчук потрапив до Книги рекордів України / Фото пресслужби Олега Собчука