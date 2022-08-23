Олег Сенцов вперше розповів про знайомство з коханою Веронікою, на весілля з якою їхав з фронту
У перші дні війни Олег Сенцов вступив до тероборони. Сидіти на блокпостах у Києві він не хотів, тож спокійно відреагував, коли його батальйон перекинули в Бахмут. Кінорежисер навіть не рветься додому, їздив усього двічі – до родини та одружитися.
В інтерв'ю 24 каналу Олег Сенцов вперше розповів, як познайомився з коханою Веронікою Вельч, з якою одружився 5 липня. Вона кандидатка політичних наук та директорка з адвокації Ridgley Walsh, і звела їх конференція з правозахисту.
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Як Олег Сенцов познайомився з дружиною
Я не дуже люблю розповідати про своє особисте життя. Але скажу, що ми познайомилися за кордоном на конференції у сфері правозахисту. Відтоді почали спілкуватися, а потім Вероніка повернулася в Україну. І так усе якось вийшло,
– розповів нам Олег Сенцов.
І одразу ж додав: "Я не дуже вмію розповідати любовні історії".
Олег Сенцов з дружиною Веронікою Вельч / Фото з фейсбуку військового і режисера
Яким було весілля Сенцова
- На початку липня український кінорежисер повернувся з фронту на три дні, щоб одружитися з коханою Веронікою Вельч. Вони розписалися в одному з київський РАЦСів – він у військовій формі, вона у вишитій сукні.
- Молодята відіграли скромне весілля, на яке запросили телеведучу Марічку Падалко. На святкуванні їм співали "Многая літа" та вигукували "Слава молодим". Після цього Сенцов повернувся на фронт.
- "Олежикові три дні відпустки з фронту – неймовірна розкіш. Хотілось просто набутись разом. З люблячим серцем, як і тисячі жінок нині в Україні, благословляю чоловіка в дорогу. Наші 72 години разом наразі вичерпано, а от країну маєм боронити", – писала Вероніка Вельч у фейсбуці після весілля.