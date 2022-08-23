Олег Сенцов вперше розповів про знайомство з коханою Веронікою, на весілля з якою їхав з фронту

У перші дні війни Олег Сенцов вступив до тероборони. Сидіти на блокпостах у Києві він не хотів, тож спокійно відреагував, коли його батальйон перекинули в Бахмут. Кінорежисер навіть не рветься додому, їздив усього двічі – до родини та одружитися.

В інтерв'ю 24 каналу Олег Сенцов вперше розповів, як познайомився з коханою Веронікою Вельч, з якою одружився 5 липня. Вона кандидатка політичних наук та директорка з адвокації Ridgley Walsh, і звела їх конференція з правозахисту.

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Як Олег Сенцов познайомився з дружиною

Я не дуже люблю розповідати про своє особисте життя. Але скажу, що ми познайомилися за кордоном на конференції у сфері правозахисту. Відтоді почали спілкуватися, а потім Вероніка повернулася в Україну. І так усе якось вийшло,

– розповів нам Олег Сенцов.

І одразу ж додав: "Я не дуже вмію розповідати любовні історії".

Олег Сенцов з дружиною Веронікою Вельч / Фото з фейсбуку військового і режисера

Яким було весілля Сенцова