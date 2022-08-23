В интервью 24 каналу Олег Сенцов впервые рассказал, как познакомился с любимой Вероникой Вельч, на которой женился 5 июля. Она кандидат политических наук и директор по адвокации Ridgley Walsh, и свела их конференция по правозащите.

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Как Олег Сенцов познакомился с женой

Я не очень люблю рассказывать о своей личной жизни. Но скажу, что мы познакомились за границей на конференции в области правозащиты. С того времени начали общаться, а затем Вероника вернулась в Украину. И так все как-то вышло,

– рассказал нам Олег Сенцов.

И сразу добавил: "Я не очень умею рассказывать любовные истории".

Олег Сенцов с женой Вероникой Вельч / Фото из фейсбука военного и режиссера

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