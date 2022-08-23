В интервью 24 каналу Олег Сенцов впервые рассказал, как познакомился с любимой Вероникой Вельч, на которой женился 5 июля. Она кандидат политических наук и директор по адвокации Ridgley Walsh, и свела их конференция по правозащите.
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Как Олег Сенцов познакомился с женой
Я не очень люблю рассказывать о своей личной жизни. Но скажу, что мы познакомились за границей на конференции в области правозащиты. С того времени начали общаться, а затем Вероника вернулась в Украину. И так все как-то вышло,
– рассказал нам Олег Сенцов.
И сразу добавил: "Я не очень умею рассказывать любовные истории".
Олег Сенцов с женой Вероникой Вельч / Фото из фейсбука военного и режиссера
Какой была свадьба Сенцова
- В начале июля украинский кинорежиссер вернулся с фронта на три дня, чтобы жениться на любимой Веронике Вельч. Они расписались в одном из киевских ЗАГСов – он в военной форме, она в вышитом платье.
- Молодожены отыграли скромную свадьбу, на которую пригласили телеведущую Маричку Падалко. На праздновании им пели "Многая літа" и восклицали "Слава молодым". После этого Сенцов вернулся на фронт.
- "Олежиковые три дня отпуска с фронта – невероятная роскошь. Хотелось просто быть вместе. С любящим сердцем, как и тысячи женщин ныне в Украине, благословляю мужа в путь. Наши 72 часа вместе сейчас исчерпаны, а вот страну должны защищать", – писала Вероника Вельч в фейсбуке после свадьбы.