Жонглював мікрофоном і лаявся: Олег Кензов здивував поведінкою на концерті в Бердянську

Український виконавець Олег Кензов, відомий попхітами "По Кайфу" і "Ракета Бомба Петарда", 29 липня дав концерт у Бердянську в "Палаці культури". Втім, відвідувачі заходу залишились під неоднозначним враженням, оскільки підозрюють, що Кензов був п'яним.

Сольний концерт Олега Кензова не обійшовся без пригод. Фанати зняли на відео, як учасник другого сезону шоу "X-фактор" танцював нібито у нетверезому стані, жартував з підлітками про "е-бали", жонглював мікрофоном, який часто падав на підлогу, і просто валявся на сцені.

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Обуреним після концерту залишився суперфіналіст 9 сезону "Х-фактор" Дмитро Волканов, який зазначив, що квитки на концерт коштували недешево, а в підсумку всі побачили лише "ганьбу".

В підсумку – замість якісної концертної програми, яка відповідає статусу артиста, і вартості квитка, глядач отримав п'яний чад, витівки, мат і просто огиду! Дякую Олегу і його команді за цю ганьбу. Хочеться, щоб якомога менше таких людей займали чиєсь дійсно заслужене місце на нашій естраді,

– написав виконавець Дмитро.



Олег Кензов ймовірно виступав п'яним на концерті в Бердянську / Скриншот з фейсбуку

Представниця Олега Кензова відмовилась коментувати для 24 каналу інцидент, назвавши чутки "нісенітницями".

Наступний концерт виконавця запланований у Кирилівці, що у Запорізькій області. Загалом його гастрольний тур триватиме до 15 жовтня і охопить ще 14 міст. Ціни на квитки варіюються у межах 250 гривень – 4400 гривень.

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