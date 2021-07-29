Померла мати Ахтема Сеітаблаєва
Сумну звістку найперше повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу. Він сповістив, що 29 липня не стало матері українського режисера та актора Ахтема Саітаблаєва Субіе ханум Налбандової.
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Жінка померла в окупованому Криму, через що, ймовірно, Ахтем Сеїтаблаєв не зможе приїхати та попрощатися з найріднішою. Матері режисера було 83 роки.
Субіе ханум Налбандова була письменницею, педагогом, актрисою, співачкою, автором і ведучою першої телевізійної дитячої кримськотатарської програми.
Ахтем Сеітаблаєв про смерть мами
Режисер вже відреагував на новину про втрату матері. Він опублікував зворушливе фото.
Мамо… Не маю сили сказати "прощавай"… До зустрічі… Люблю, люблю, люблю,
– написав Сеітаблаєв.
Що відомо про маму Ахтема Сеітаблаєва
- Субіе ханум Налбандова народилася в Криму 24 березня 1938 року. Через 6 років її родину депортували з Криму разом з усім кримськотатарським народом. Тож сім'я жила в Марійській АРСР на утриманні. Там як дорослих, так і дітей, експлуатували на роботах по ручній заготівлі лісу.
- У 1955 році сім'я Налбандових переїхала до Таджикистану. Субіе ханум дуже любила співати, тому вступила в гурток, що створив її брат Едем. Згодом вона закінчила Ленінабадське музучилище та Ташкентський театральний інститут.
- Вже в 1990 році родина Налбандової повернулася до Криму. Там Субіе ханум стала викладати вокал і сценічну мову. Через 2 роки вона почала працювати в кримськотатарській редакції ДТРК "Крим", де створила першу в історії кримськотатарської культури дитячу телепередачу – "Мерабан'из, балалар". Вона самостійно працювала над програмою, шила ляльки, озвучувала їх та писала казки. Недаремно передача швидко завоювала популярність та любов глядачів.