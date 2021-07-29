Померла мати Ахтема Сеітаблаєва

Сумну звістку найперше повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу. Він сповістив, що 29 липня не стало матері українського режисера та актора Ахтема Саітаблаєва Субіе ханум Налбандової.

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Жінка померла в окупованому Криму, через що, ймовірно, Ахтем Сеїтаблаєв не зможе приїхати та попрощатися з найріднішою. Матері режисера було 83 роки.

Субіе ханум Налбандова була письменницею, педагогом, актрисою, співачкою, автором і ведучою першої телевізійної дитячої кримськотатарської програми.

Ахтем Сеітаблаєв про смерть мами

Режисер вже відреагував на новину про втрату матері. Він опублікував зворушливе фото.

Мамо… Не маю сили сказати "прощавай"… До зустрічі… Люблю, люблю, люблю,

– написав Сеітаблаєв.

Що відомо про маму Ахтема Сеітаблаєва