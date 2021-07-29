Умерла мать Ахтема Сеитаблаева

Печальную весть первым сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа. Он сообщил, что 29 июля не стало матери украинского режиссера и актера Ахтема Саитаблаева Субие ханум Налбандовой.

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Женщина умерла в оккупированном Крыму, из-за чего, вероятно, Ахтем Сеитаблаев не сможет приехать и попрощаться с родной. Матери режиссера было 83 года.

Субие ханум Налбандова была писательницей, педагогом, актрисой, певицей, автором и ведущей первой телевизионной детской программы.

Ахтем Сеитаблаев о смерти мамы

Режиссер уже отреагировал на новость о потере матери. Он опубликовал трогательное фото.

Мама... Не имею силы сказать "прощай"... До встречи... Люблю, люблю, люблю,

– написал Сеитаблаев.

Что известно о маме Ахтема Сеитаблаева