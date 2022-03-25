Оксімірон дав концерт у Лондоні, де засвітився з Земфірою: скільки грошей зібрали для України

Російський репер Оксімірон не побоявся виступити про путінського режиму й взявся збирати гроші для України. Він дав уже другий благодійний концерт, цього разу в Лондоні, де були Земфіра та Гребенщиков. Вони теж проти війни.

Серія благодійних концертів Оксімірона Russians Against War стартувала 15 березня в Стамбулі. Там музикант зібрав для українських біженців 30 тисяч доларів. 24 березня в Лондоні вдалося виручити ще більше. Ймовірно тому, що разом з ним на сцену вийшов лідер гурту "Аквариум" Борис Гребенщиков.

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Оксімірон і Гребенщиков виступив у Лондоні на підтримку України

Зірка 80-х і нульових "розбавив" концертну програму піснями "Истребитель", "Псалом 151", "Фикус религиозный", "Город золотой". Натомість Земфіра підтримувала Оксімірона в залі та гримерці. Утрьох зірки зробили фото, які підписали у своїх інстаграмах – "Росіяни проти війни".

Судячи з трансляції, у Лондоні реперу задонатили 53 тисячі доларів – більш як 1,5 мільйони гривень. Так, біженцям з України дістанеться вже 83 тисячі доларів.

Оксімірон з Земфірою та Борисом Гребенщиковим / Фото з інстаграму репера

Оксімірон з Земфірою та Борисом Гребенщиковим / Фото з інстаграму співачки

Що відомо про позицію Земфіри та Бориса Гребенщикова

У перший день війни, 24 лютого, Земфіра виступила проти війни в Україні – опублікувала картинку з написом "Ні війні", а на початку березня вилетіла з Росії з близькою подругою Ренатою Литвиновою.

виступила проти війни в Україні – опублікувала картинку з написом "Ні війні", а на початку березня вилетіла з Росії з близькою подругою Ренатою Литвиновою. Пізніше, 17 березня, Земфіра видалила з ютубу всі відео, окрім двох: кавера на хіт "Океану Ельзи" – "Відпусти", новий запис на пісню "Не стріляйте".

видалила з ютубу всі відео, окрім двох: кавера на хіт "Океану Ельзи" – "Відпусти", новий запис на пісню "Не стріляйте". Натомість соліст гурту "Аквариум" Борис Гребенщиков 28 лютого сказав: "Війна між Росією та Україною – це божевілля. Люди, які розв'язали її, – ганьба Росії. Ймовірно, тому він потрапив у список "неугодних" артистів.