На Оксану Марченко наклали санкції

Українська телеведуча Оксана Марченко попала "під санкції" через фінансування терерозму. Це повпливає на майно Марченко та усіх активів, які має телеведуча.

Про це повідомив секретар РНБО України Олексія Данілова на брифінгу 19 лютого 2021 року.

До слова Проти Медведчука та Марченко вводять санкції, – РНБО

На Оксану Марченко накладуть санкції

Санкції наберуть чинності, коли указ підпише президент Володимир Зеленський, тобто сьогодні, 19 лютого. Данілов додав, що санкції застосовано згідго зі статею 258 частиною 5 "Фінансування тероризму". Під санкції РНБО також потрапив чоловік Оксани Марченко – Віктор Медведчук.

Санкції вводиться на все майно, яке є в підпорядкуванні у Медведчука,

– наголосив Данілов.

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Що відомо про діяльність Оксани Марченко?