Найвища нагорода Франції: Оксані Забужко й Олегу Сенцову вручили Орден Почесного легіону

Письменницю Оксану Забужко та режисера Олега Сенцова нагородили Орденом Почесного легіону. Це одна з найпрестижніших нагород у Франції.

14 липня у Софійському соборі в Києві відбулося вручення відзнак Національного ордену Почесного легіону. Про це повідомив посол Франції в Україні, який і нагоров письменницю Оксану Забужко та режисера й військового ЗСУ Олега Сенцова.

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Сенцова та Забужко нагородять премією

У день Національного свята в саду Святої Софії Етьєн де Понсен має честь від імені президента Еммануеля Макрона вручити відзнаки Національного ордена Почесного легіону Оксані Забужко та Олегу Сенцову, знаковим і видатним особистостям України,

– повідомили у французькому посольстві.

Етьєн де Понсен додав, що Оксана Забужко – письменниця, яка відома у всьому світі. Зараз вона захищає українську мову та літературу. Тоді як Олег Сенцов – режисер та "політв'язень Кремля упродовж 5 років, що був звільнений у вересні 2019 року і нині відважно воює на фронті".



Сенцова та Забужко нагородили / Фото з фейсбуку Мирослави Барчук

, посол згадав і про контузію , яку нещодавно отримав Олег Сенцов. Травма сталася на полі бою, ще три його побратими отримали поранення. Усі вони відновлювалися в лікарні, а через кілька днів Олег Сенцов повернувся додому, щоб відсвяткувати день народження.

"Їх імена добре відомі у Франції та Європі, вони обидва нині борються за волю та незалежність України: пані Оксана Забужко – на літературному фронті, а пан Олег Сенцов – на полі бою. Хочу пережати їм обом мої найщиріші та найпалкіші привітання", – додав Етьєн де Понсен.

Сенцова та Забужко нагородять: відео