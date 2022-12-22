Оксана Муха зустрілася з Папою Римським: несподіваний подарунок з України – фото

Після концертів у Німеччині та Австрії Оксана Муха приїхала колядувати у Ватикан і зустрілася там з Папою Римським. На аудієнції вона зробила йому несподіваний, але символічний подарунок з України.

Співачка Оксана Муха каже, що прийшла привітати Папу Римського з нещодавнім днем народження. Вона виконала йому давню лемківську коляду "Був Святий вечір" та вручила різдвяного дідуха з українського збіжжя.

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Оксана Муха зустрілася з Папою Римським

Ми подарували Папі різдвяного дідуха з солом'яними янголиками – з меседжем, що українці на своїй українській землі прагнуть вирощувати пшеницю, а для цього наша земля має бути звільнена від ворога,

– прокоментувала Оксана Муха.

За її словами, Папа Римський і сам обмовився про війну під час аудієнції, згадавши сумних українських дітей і поляків, які прихистили біженців.

"Під час аудієнції Папа Франциск згадав про українських дітей, які страждають і які перестали радіти у часі війни, бо в "їхніх очах страждання", біль, а також подякував полякам, що відкрили свої двері українцям-сусідам та прихистили їх від війни", – написала артистка.

Нагадаємо, Папа Римський нібито зі сльозами молиться за мир в Україні, закликає до "скромнішого" Різдва, щоб заощаджені гроші передати нашому народу, але водночас відзначається скандальними заявами: