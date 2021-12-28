Оксана Муха пояснила, чому підігрівала чутки про роман з Даном Баланом

Після участі в "Голосі країни-9" Оксані Мусі та її зірковому наставнику Дану Балану приписували роман. Співачка зізналась, що творчі люди завжди мають право вигадати почуття, якщо їх їм не вистачає.

Українській співачці Оксані Мусі довгий час приписували роман з зірковим тренером Даном Баланом. Зірка прокоментувала 24 каналу, чому не виступила зі спростуванням цих пліток.

До слова Каблучка ніколи не буває простою, – Оксана Муха розповіла про нового коханого

Оксана Муха про чутки про роман з Даном Баланом

Знаменитість поділилась, що митці можуть вигадувати почуття, якщо на це є причина: "Якщо люди хочуть щось вигадати, про щось поговорити, їм не вистачає почуттів, то мають на це право. Творчі люди мають бути щирими, та колаборації не є винятками. Вони мають любити те, що роблять, пісню, яку виконують. Та й любити в той момент людину, з якою співають".

Між цими людьми має бути гармонія. Однак це не означає, що після закінчення пісні стосунки продовжуються. Це творчість, акторська майстерність. Ми ж коли дивимося фільм і там є почуття між акторами, то не приписуємо їм реальні стосунки,

– зауважила зірка.



Оксана Муха / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Оксана Муха пояснила, що співаки здебільшого також штучно показують почуття, немов актори. Бо тільки так глядач може їм повірити.

На сцені ми всі маємо бути акторами, вірити в ту роль і відчувати по-справжньому. Це велика праця. Але лише так глядач повірить. Якщо він повірив, що стосунки справді є, то значить все вдалося. Ми були максимально щирими, емоційними,

– зізналась вона.

Інтерв'ю з Оксаною Мухою для 24 каналу: дивіться відео

Пісня Дана Балана та Оксани Мухи: коротко

Чутки про роман з Даном Баланом розгорілися з новою силою після того, як Оксана Муха записала з артистом дует. Вони випустили чуттєву пісню "Все пробачати". Вперше вона зазвучала на "Голосі країни-9", а через рік зірки презентували зворушливий кліп.

Відеоробота несла й соціальний мотив. Для неї було запрошено героїв – реальних людей, які довго не бачились і довго не спілкувались. У кліпі вони показують справжні емоції.

Дан Балан вперше виступив у ролі режисера. Його дебют вдався – за 5 днів відео набрало 5 мільйонів переглядів на ютубі.

Дан Балан і Оксана Муха – "Все пробачати": дивіться відео онлайн