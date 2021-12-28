Украинской певице Оксане Мусе долгое время приписывали роман со звездным тренером Даном Баланом. Звезда прокомментировала 24 каналу, почему не выступила с опровержением этих слухов.

К слову кольцо Никогда не бывает простым, – Оксана Муха рассказала о новом возлюбленном

Оксана Муха о слухах о романе с Даном Баланом

Знаменитость поделилась, что художники могут придумывать чувства, если на это есть причина: "Если люди хотят что-то придумать, о чем-то поговорить, им не хватает чувств, то имеют на это право. Творческие люди должны быть искренними, и коллаборации не являются исключениями. Они должны любить то, что делают, песню, которую исполняют. Да и любить в тот момент человека, с которым поют".

Между этими людьми должна быть гармония. Однако это не означает, что после окончания песни отношения продолжаются. Это творчество, актерское мастерство. Мы же когда смотрим фильм и там есть чувства между актерами, то не приписываем им реальные отношения,

– заметила звезда.

Оксана Муха / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Оксана Муха объяснила, что певцы в основном также искусственно показывают чувства, словно актеры. Потому что только так зритель может им поверить.

На сцене мы все должны быть актерами, верить в ту роль и чувствовать по-настоящему. Это большой труд. Но только так зритель поверит. Если он поверил, что отношения действительно есть, то значит все удалось. Мы были максимально искренними, эмоциональными,

– призналась она.

Интервью с Оксаной Мухой для 24 канала: смотрите видео

Песня Дана Балана и Оксаны Мухи: кратко

Слухи о романе с Даном Баланом разгорелись с новой силой после того, как Оксана Муха записала с артистом дуэт. Они выпустили чувственную песню "Все прощать". Впервые она зазвучала на "Голосе страны-9", а через год звезды представили трогательный клип.

Видеоработа несла и социальный мотив. Для нее были приглашены Герои – реальные люди, которые долго не виделись и долго не общались. В клипе они показывают настоящие эмоции.

Дан Балан впервые выступил в роли режиссера. Его дебют удался – за 5 дней видео набрало 5 миллионов просмотров на ютубе.

Дан Балан и Оксана Муха – "Все прощать": смотрите видео онлайн