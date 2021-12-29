Зірки українського шоу-бізу все частіше зважуються на колаборації, підтягуючи одне одного в музичних чартах. Оксана Муха не з чуток знає, що дуетна пісня чудово піарить обох артистів.

Гаряча тема Оксана Муха пояснила, чому підігрівала чутки про роман з Даном Баланом

Оксана Муха про дуети в українському шоу-бізі

Чи не найяскравіше зірка відчула це після того, як заспівала "Все пробачати" з Даном Баланом. Ліричний трек не лише підкорив шалену кількість меломанів, а й спровокував чутки про роман між музикантами. За словами Оксани Мухи, вся справа у чоловічій і жіночій енергії, яка зливається в пісні.

"Колаборації справді більше поширюють. І зазначу, коли є жіноча та чоловіча енергії, то дует повноцінніший. Тому я завжди за колаборації", – ділиться співачка.

Розмову зі співачкою Оксаною Мухою читайте у межах проєкту Інтерв'ю24 .

З ким Оксана Муха мріє записати спільний хіт

Вона підтримує об'єднання творчих людей та створення нової, особливої пісні. Однак про другий дуетний трек з Даном Баланом чи Сергієм Бабкіним зірка не мріє. Вона хоче заспівати з італійським тенором Андреа Бочеллі.

У моїй творчості колаборації самі до мене "приходять", незалежно від того планую, чи ні. Мрію в майбутньому записати спільну пісню з Андреа Бочеллі,

– відверто зізналась Оксана Муха.

До слова, українські артистки співали в дуеті Андреа Бочеллі. Джамала та Тіна Кароль зробили це на урочистому концерті до 30-річчя Незалежності України.

Інтерв'ю з Оксаною Мухою у відеоформаті: дивіться онлайн