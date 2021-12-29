Оксана Муха чесно зізналась, чи ревнує її син до нового коханого

З першим чоловіком Оксана Муха розлучилась вісім років тому. Не так давно в житті зірки з'явилось нове кохання. В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу вона розповіла, як 12-річний син ставиться до її обранця.

Після перемоги на "Голосі країни" 2019 року про Оксану Муху заговорила вся країну. Безумовно, людей цікавить особисте життя співачки, але про нього вона майже не розповідає. Як відомо, зірка не самотня. Вона зустрічається з художником, ім'я якого не розголошує.

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Лише журналістам 24 каналу артистка розповіла, які стосунки склались у її сина з чоловіком, що прийшов у їхній дім.

Оксана Муха про стосунки сина зі своїм коханим

Розмову зі співачкою Оксаною Мухою читайте у межах проєкту "Інтерв'ю24"

Співачка запевняє, що 12-річний Данило не ревнує її до нового обранця. Може, секрет у тому, що це перший чоловік, з яким вона познайомила його за останні 8 років.

Наші діти дуже мудрі, просто треба з ними говорити, пояснювати, що відбувається... Не кажу, що завжди все вдається, але стараюся в спілкуванні з сином на цю тему знаходити правильні слова,

– зізналась Оксана Муха.

Артистка додала, що не приховувала від сина цей роман, аби він одразу все розумів. Ба більше, вона стверджує, що Данило, як і всі підлітки зараз, дуже зрілий. Тому ревнощів на тлі її нових стосунків не виникає.

Оксана Муха про ставлення сина до свого коханого / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Як Оксана Муха проводить час з сином

Зірка не стала ділитися чи проводять вони час втрьох – вона, Данило та її новий коханий. Натомість співачка розповіла, що вдвох з сином гуляє з песиком Тоськом, дивиться фільми, робить домашні завдання, пише твори.

"Я рада за тих дітей, в яких мама щодня є вдома, приготує їсти, догляне, допоможе з домашнім завданням. Ми дуже цінуємо час, коли я вдома. І насправді дуже багато часу проводимо разом", – зізнається Оксана Муха.