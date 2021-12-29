После победы на "Голосе страны" в 2019 году об Оксане Мухе заговорила вся страна. Безусловно, людей интересует личная жизнь певицы, но о ней она почти не рассказывает. Как известно, звезда не одинока. Она встречается с художником, имя которого не разглашает.

Не пропустите О новой любви, отношениях с Баланом и музыкальном враге: откровенное интервью с Оксаной Мухой

Лишь журналистам 24 канала артистка рассказала, какие отношения сложились у ее сына с мужчиной, пришедшим в их дом.

Разговор с певицей Оксаной Мухой читайте в рамках проекта " Интервью24".

Оксана Муха об отношениях сына со своим возлюбленным

Певица уверяет, что 12-летний Даниил не ревнует ее к новому избраннику. Может быть, секрет в том, что это первый мужчина, с которым она познакомила его за последние 8 лет.

Наши дети очень мудрые, просто нужно с ними говорить, объяснять, что происходит... Не говорю, что всегда все удается, но стараюсь в общении с сыном на эту тему находить правильные слова,

– призналась Оксана Муха.

Артистка добавила, что не скрывала от сына этот роман, чтобы он все понимал. Более того, она утверждает, что Даниил, как и все подростки сейчас, очень зрел. Поэтому ревности на фоне ее новых отношений не возникает.

Оксана Муха об отношении сына к своему возлюбленному / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Как Оксана Муха проводит время с сыном

Звезда не стала делиться проводят ли они время втроем – она, Даниил и ее новый возлюбленный . В то же время певица рассказала, что вдвоем с сыном гуляет с собачкой Тоськой, смотрит фильмы, делает домашние задания, пишет произведения.

"Я рада за тех детей, у которых мама ежедневно дома, приготовит есть, присмотрит, поможет с домашним заданием. Мы очень ценим время, когда я дома. И в самом деле очень много времени проводим вместе", – признается Оксана Муха.