Оксана Марченко вперше стала бабусею: малюка назвали на честь Медведчука

Дружина кума Путіна Оксана Марченко стала бабусею. У її сина від першого шлюбу Богдана та невістки Катерини народився первісток. Хлопчика на честь дідуся назвали Віктором. Одіозна телеведуча вже встигла показати перші фото малюка.

Про поповнення в родині скандальна Оксана Марченко оголосила в соціальних мережах. Вона поділилася, що хлопчик народився пізно ввечері 26 березня, а батьки обрали для нього ім'я Віктор, як в дідуся.

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Пізно ввечері в Богдана і Катюші народився чудовий хлопчик! У мене, відповідно, – внук! Ласкаво просимо у світ, Вікторе – переможець. Так, малюка назвали на честь дідуся,

– написала Оксана Марченко.

Оксана Марченко з онуком / Фото Instagram / @oksana.marchenko.official

Онук Оксани Марченко / Фото Instagram / @oksana.marchenko.official

Дружина 24-річного Богдана Марченка народжувала в приватній лікарні Києва ISIDA, пологи в якій коштують від 52 тисяч гривень. Малюк з'явився на світ з вагою 2,7 кілограма та зростом 50 сантиметрів. Судячи зі сторіс в інстаграмі, новоспечена матуся Катерина Марченко наразі перебуває під наглядом медиків у пологовому будинку, де її засипали розкішними букетами квітів.

Нагадаємо, Богдан і Катерина одружилися 10 жовтня минулого року. На весіллі сина Марченко виступив український і російський бомонд – Олег Винник, гурт "Время и Стекло", Вєрка Сердючка, Макс Барських, Григорій Решетник, Світлана Лобода та дует "Кролики", який потрапив у базу "Миротворця".

Додамо, на початку лютого Оксана Марченко і сама загриміла в базу "Миротворця" за підтримку терористів, участь в пропагандистських заходах Росії та незаконну діяльність в окупованому Криму. За кілька днів на все її майно наклали санкції.