Оксана Марченко відреагувала на введені проти неї санкції і заявила про вступ в ОПЗЖ: відео

19 лютого стало відомо, що проти політика Віктора Медведчука та Оксани Марченко, які підтримують Росію, вводять санкції через фінансування тероризму. Скандальна дружина нардепа опублікувала емоційне відео, в якому назвала дії РНБО та Володимира Зеленського беззаконними.

У трихвилинному ролику ведуча звернулась не лише до перших осіб держави, а й до громадян, запевнивши, що вони з чоловіком Віктором Медведчуком нібито роблять все для того, щоб Україна була мирною та успішною. Крім того, Оксана Марченко заявила, що відтепер є членом партії ОПЗЖ.

Важливо На Оксану Марченко наклали санкції

Реакція Оксани Марченко на введення санкцій

Рішення РНБО ведуча назвала "неконституційним і репресивним". Вона пригадала, що чинний президент України Володимир Зеленський влітку 2003 року разом з командою "Квартал 95" звернувся до неї з проханням про працевлаштування. Тоді вона нібито посприяла, щоб комедійна програма з'явилась в ефірі каналу "1+1".

Я була гостинною і допомогла з роботою. Вже наприкінці 2003 року ви почали виходити на каналі "1+1"… Ви вже в минулому. І з кожним своїм підписом під беззаконними документами ви забиваєте черговий цвях у свою політичну труну,

– різко заявила Оксана Марченко.

Одіозна ведуча назвала себе і свою родину "майбутнім мирної та успішної України, в якій всі громадяни будуть захищені від беззаконня і житимуть щасливо". Попри те, що Марченко заперечує російську агресію на Сході та незаконну діяльність в окупованому Криму, вона запевняє, що любить Україну й тепер вестиме політичну діяльність в партії ОПЗЖ.

Ви змусили мене взяти політичну зброю. Тепер замість одного Медведчука ви отримали ще й Марченко, яка ніколи не прагнула йти в політику, але ви не залишили мені вибору. Відсьогодні я вступаю в партію ОПЗЖ,

– заявила Марченко.

Вона додала, що в складі проросійської політичної партії буде боротися з "зеленим свавіллям і беззаконням".

Реакція Оксани Марченко на санкції: дивіться відео онлайн

Що відомо про санкції проти Медведчука та Марченко: