Оксана Білозір погрожує Олі Поляковій та Тоні Матвієнко судами: Осадча заступилася за артисток

Співачка Оксана Білозір звинуватила колег Олю Полякову, Тоню Матвієнко та Ольгу Полежаку в порушенні авторських прав. Нібито артистки "нахабно переспівують її пісні".

Білозір стверджує, що Полякова переспівала "Мелодію" Скорика, відому як "Свіча", яку артистка присвятила пам'яті жертв Голодомору. Ольга Полежака переспівала "Кленову баладу", а Тоня Матвієнко пісню "Коханий".

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Мені звичайно приємно, що багатьом з вас подобаються пісні, які я виконую, але щоб уже так нахабно їх переспівувати без огляду на авторське право, інтелектуальні права, прожите мною моє життя у моїх піснях. Невже не вистачає творчої фантазії та свого креативного мислення? Нагадую, що війна війною, а закони в Україні працюють! Хочете отримувати "листи щастя"?

– емоційно написала Білозір.

Реакція мережі

Підписники Білозір зазначають, що вона також не має авторських прав на "Мелодію" Скорика. Також вони радять бути їй стриманішою. Є й ті, хто підтримують виконавицю.

"Не люблю Полякову взагалі, але ж авторські права на саму "Мелодію" належать не вам, наскільки мені відомо. Дозвіл виконувати пісню – це не володіння авторськими правами на композицію".

"Підтримую, Оксано Володимирівно! Поцупити пісню легше, ніж написати, ще й видати її за свою. Є і таке! Тільки у нас забувають або взагалі не знають, що духовне рейдерство – теж злочин!"

"Повністю підтримую, пані Оксано".

За Полякову, Матвієнко та Полежаку заступилася телеведуча Катя Осадча. Вона опублікувала допис на особистій сторінці в інстаграмі, зазначивши, що Білозір варто було б все з'ясувати з колегами особисто, а не виносити сварку на публіку.

Ну що ж за дикість… Можна написати особисто співачкам свої невдоволення, попросити наступного разу питати дозволу на виконання. Для чого публічно влаштовувати срач?

– запитала Осадча.

Ведуча звернулася до Оксани Білозір й зазначила, що під час війни не гарно влаштовувати такі скандали. Зараз кожен українець робить, що може: "Співають, збирають, допомагають, зараз потрібно підтримувати кожне починання та ініціативу, а не грозитися судом. Ми б всі були раді почути ваше виконання пісень на благодійних концертах. Оксано, відповідаю у публічному полі, оскільки ви почали це саме так".

Реакція мережі на допис Осадчої

У коментарях під публікацією Осадчої більшість підписників підтримали її відповідь. Вони зазначають, що у час війни Білозір варто допомагати армії, а не починати публічні сварки.