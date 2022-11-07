"Вийшла б заміж за Путіна": Тишкевич приголомшила правдою про одіозну Оксану Байрак
Джерело:ютуб-канал Аліни Доротюк
Акторка Катерина Тишкевич раніше співпрацювала з режисеркою Оксаною Байрак. Виявляється, одіозна Байрак заявляла, що вийшла б заміж за Путіна.
Катерина працювала з режисеркою в серіалі "Ніщо не трапляється двічі". Саме завдяки цій роботі Тишкевич здобула неабияку популярність та стала однією з провідних акторок України.
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Байрак хотіла вийти заміж за Путіна
Катерина пригадала, як на знімальному майданчику Байрак неодноразово казала, що "вийшла б заміж за Путіна". Тоді Тишкевич думала, що це невдалі жарти, а вже потім дізналася про проросійську позицію режисерки.
Також саме Оксана Байрак дала головну роль в серіалі путіністу Антону Батирєву. У той час, як в Україні чимало своїх талановитих акторів, провідні ролі отримували прихильники терористичного режиму.
Чоловік Тишкевич – Валентин Томусяк зазначив, що Байрак дуже сильна режисерка, вона чудово знає свою справу, однак це не українка. Така людина не може й надалі працювати в Україні, оскільки її позиція просто ганебна.
Що казали про Оксану Байрак інші актори
- Акторка Ганна Сагайдачна зізналася, що неоднозначна політична позиція режисерки Оксани Байрак торкнулася її родини. Чоловік зірки спілкувався з режисеркою, тому спільні друзі та прихильники Ганни накинулися на неї та рідних.
- Григорій Бакланов раніше співпрацював з Оксаною Байрак. Однак зауважив, що ніколи не спілкувався з нею на політичні теми.
- Наталка Денисенко розповідала, що одіозна режисерка навіть після повномасштабного вторгнення продовжила захищати Росію, тоді як у війні звинуватила Україну. А також повелась на пропагандистську риторику й заявила, що росіяни – "братський народ".