Катерина працювала з режисеркою в серіалі "Ніщо не трапляється двічі". Саме завдяки цій роботі Тишкевич здобула неабияку популярність та стала однією з провідних акторок України.

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Байрак хотіла вийти заміж за Путіна

Катерина пригадала, як на знімальному майданчику Байрак неодноразово казала, що "вийшла б заміж за Путіна". Тоді Тишкевич думала, що це невдалі жарти, а вже потім дізналася про проросійську позицію режисерки.

Також саме Оксана Байрак дала головну роль в серіалі путіністу Антону Батирєву. У той час, як в Україні чимало своїх талановитих акторів, провідні ролі отримували прихильники терористичного режиму.

Чоловік Тишкевич – Валентин Томусяк зазначив, що Байрак дуже сильна режисерка, вона чудово знає свою справу, однак це не українка. Така людина не може й надалі працювати в Україні, оскільки її позиція просто ганебна.

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