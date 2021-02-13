В океані: Ірина Федишин показала, як відпочиває з Ксенією Мішиною в Домінікані – фото

Популярна співачка зі Львова Ірина Федишин відпочиває з чоловіком та синами в Домінікані. Виявилося, що вона проводить відпустку у тому ж готелі, що й Олександр Еллерт і Ксенія Мішина. Знаменитості інколи відпочивають сім'ями і показали момент, де разом плавають в океані.

Чимало українських зірок взимку полетіли у теплі країни. Ірина Федишин та Ксенія Мішина з дітьми і коханими для відпустки обрали Домінікану. Випадково вони поселилися в одному готелі.

До теми Ірина Федишин та Ксенія Мішина відпочивають в одному готелі в Домінікані: фото

Знаменитості навіть не здогадувалися, що мешкатимуть поруч. Вони зустрілися в готелі, чому були неабияк раді. Хоча сім'ї відпочивають поокремо, але інколи проводять час разом, адже з компанією веселіше.

Федишин і Мішина в океані

Артистка оприлюднила у мережі фото, де позує поруч з "Холостячкою" в океані. Ксенія постала перед камерою у чорно-білому строкатому купальнику. Довге розкішне волосся вона зібрала у пучок зверху, на обличчя не наносила косметику. Її пляжний look доповнювали сонцезахисні окуляри зі світлими лінзами, проте, здається, від спекотного сонця в Домінікані неможливо сховатися, адже Мішина все одно мружиться.

Ірина позувала в чорному бюстгальтері від купальника, поверх якого одягнула бежевий сітчастий топ з мереживом чорного кольору. Біляве волосся вона зібрала у недбалу зачіску зверху, а на обличчі зробила легкий макіяж. Співачка також доповнила аутфіт окулярами, які мали рожеві лінзи.

З компанією завжди відпочивати веселіше. Чарівна Ксенія Мішина. А який відпочинок вам більше подобається: з компанією чи без?

– запитала Федишин у підписників.



Ксенія Мішина та Ірина Федишин в Домінікані / Фото з інстаграму Ірини Федишин

У коментарях фоловери зірки зазначають, що їм також більше подобається відпочивати з компанією. І ще залишають компліменти на адресу жінок.