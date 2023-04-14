"Океан Ельзи" зібрав аншлаг в Альберт-голі в Лондоні: зал стоячи аплодував захисникам

У четвер, 13 квітня, гурт "Океан Ельзи" виступив на одному з найпрестижніших концертних майданчиків світу – у Королівському Альберт-голі в Лондоні. Там прозвучала пісня "Місто Марії", присвячена українським воїнам. Зал аплодував стоячи.

Гурт "Океан Ельзи" вирушив у благодійний тур Help for Ukraine tour. Перший концерт відіграли в Лондоні в Королівському Альберт-голі, який вміщує 9,5 тисяч глядачів. На сольнику був аншлаг.

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"Океану Ельзи" стоячи аплодували в Лондоні

"Кожного дня, стоячи тут на сцені, або у фан-зоні, або будучи на трибунах, ми з вами повинні пам'ятати, що ми тут для того, щоб допомогти нашим хлопцям і дівчатам на фронті виграти цю війну", – заявив Вакарчук зі сцени і виконав свій хіт воєнного часу "Місто Марії". Пісню, яку у квітні 2022 року присвятив Маріуполю та бійцям "Азову".

Дякуємо усім декільком тисячам глядачів, хто був цього вечора з нами, підтримав Україну. Дякуємо британцям за таку справжню і потужну підтримку нашої боротьби. І окремо дякуємо за те, що протягом пісень, які були присвячені українським захисникам, вся зала аплодувала стоячи,

– прокоментували "Океан Ельзи".

"Не лише Лондон, а весь світ стоячи аплодує вам, українські захисники", – додали в іншій публікації.

До речі, не так давно Святослав Вакарчук приїжджав у Лондон на концерт A Night for Ukraine, який влаштували в історичній будівлі Canada House на Трафальгарській площі. Там він зібрав 147 мільйонів для України та познайомився з членом королівської родини – герцогом Глостерським, двоюрідним братом Єлизавети II.

Нагадаємо, перед благодійним туром Help for Ukraine tour Святослав Вакарчук заїжджав до поранених бійців і ходив по палатах з гітарою. Він зізнався, що щоразу не просто співає, а пропускає історії воїнів через себе.