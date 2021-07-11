Перед камерою Ріта Ора з'явилась повністю оголена. На ній не було ані бюстгальтера, ані трусиків. Однак зірка не засвітила груди та сідниці. Вона позувала сидячи на стільці, а оголені принади прикрила футболкою з гербом збірної Англії по футболу.

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Волосся артистка зібрала у високий хвіст і підібрала золоті аксесуари – сережки, браслет, ланцюжки на шию. Вона випромінювала позитив і побажала англійцям удачі.

"Це повертається додому. Удачі", – написала запальна Ріта Ора, процитувавши пісню Three Lions. Трек є популярним серед англійських уболівальників. Так, зірка має надію, що збірна Англії виграє Євро-2020.

Ріта Ора прикрилась футболкою збірної Англії / Фото з інстаграму співачки

Ріта Ора прикрилась футболкою збірної Англії / Фото з інстаграму співачки