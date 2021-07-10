У профілі з майже 36-мільйонною аудиторією Гейлі Бібер опублікувала серію провокативних фото. Перед камерою вона позувала в чорній мінісукні з довгими рукавами.

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Однак модель не була б собою, якби обрала класичну маленьку чорну сукню. На ній вбрання з оголеною спиною і шнурівкою до стегон. Під нього Гейлі Бібер не одягла ані бюстгальтер, ані трусики. Так, зірка засвітила сексуальні сідниці та тендітну талію.

До слова, дружина Бібера фотографувалась без макіяжу. Вона показала природну красу. Чи то за милу зовнішність, чи то за гарячі форми модель засипали лайками. Їх набралась аж 1,6 мільйона!

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