Оголена Анастасія Приходько показала, як годує маленького сина: фото

Популярна співачка Анастасія Приходько оприлюднила екстравагантне фото. Вона показала, як годує сина в образі Малефісенти. Увагу привертає також те, що зірка повністю оголила груди.

Зіркова матуся приголомшила публіку. Вона позувала в надзвичайно неординарному образі, в якому її точно не очікували побачити.

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Анастасія Приходько показала, як годує сина

Новоспечена матуся активно працює. Оскільки її маленький син ще перебуває на грудному вигодовуванні, то Анастасія часто бере його разом із собою на зйомки.

Зараз виконавиця бере участь в одному з музичних проєктів. В перерві між зніманнями вона проводить час з 3-місячним Лукою.

На особистій сторінці в інстаграмі Приходько оприлюднила фотографію, на якій постала в образі Малефісенти. Зірка сиділа топлес, повністю оголивши груди, та годувала малюка. Співачка поділилася, що автором такого кадру є її чоловік Олександр.

Хотіла зробити особливий підпис до фото, але потім мені здалося, що й так все зрозуміло,

– написала знаменита матуся.



Анастасія Приходько годує сина грудьми / Фото з інстаграму Анастасії Приходько

У коментарях під цією публікацією підписники Анастасії зазначають, що вона молодець, що не відмовилася від годування грудьми.