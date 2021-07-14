Звездная мамочка ошеломила публику. Она позировала в очень неординарном образе, в котором ее точно не ожидали увидеть.

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Анастасия Приходько показала, как кормит сына

Новоиспеченная мамочка активно работает. Поскольку ее маленький сын еще находится на грудном вскармливании, то Анастасия часто берет его вместе с собой на съемки.

Сейчас исполнительница участвует в одном из музыкальных проектов. В перерыве между съемками она проводит время с 3-месячным Лукой.

На личной странице в инстаграме Приходько обнародовала фотографию, на которой предстала в образе Малефисенты. Звезда сидела топлес, полностью обнажив грудь, и кормила малыша. Певица поделилась, что автором такого кадра является ее муж Александр.

Хотела сделать особую подпись к фото, но потом мне показалось, что и так все понятно,

– написала знаменитая мамочка.



Анастасия Приходько кормит сына грудью / Фото из инстаграма Анастасии Приходько

В комментариях под этой публикацией подписчики Анастасии отмечают, что она молодец, что не отказалась от кормления грудью.