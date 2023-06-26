Просить про зустріч, – Злату Огнєвіч знову переслідує надокучливий прихильник

Українська співачка Злата Огнєвіч поділилася історією про чоловіка, який її переслідує. Незнайомець нав'язливо намагається зустрітися зі знаменитістю.

Артистка зараз не в Україні, однак переслідувач все одно приходить до її будинку з квітами. Про це співачці повідомила консьєржка з її будинку.

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Надокучливий шанувальник Злати Огнєвіч

За словами виконавиці, чоловік не є агресивним, тож вона сподівається, що можна буде з ним спокійно поговорити й переконати його не займатися подібним. До того ж співачка зазначила, що раніше вже перетиналася з цим переслідувачем поблизу власного будинку.

З'явився новий переслідувач. Він нав'язливо приходить до мого будинку, просить про зустріч, приносить квіти. Про це мені повідомила консьєржка з мого будинку,

– заявила артистка.



Злата Огнєвіч розповіла про чергового переслідувача / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки

Виконавиця додала, що хоче вирішити цю ситуацію якомога швидше, бо їй неприємно.

Раніше Злату Огнєвіч вже переслідували