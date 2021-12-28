Одна з найкращих робіт, – Оксана Муха про картину її коханого, яку він намалював для зірки

Українська співачка Оксана Муха зустрічається з коханим-художником. Вона показала 24 каналу картину, яку їй намалював бойфренд.

Відома українська співачка Оксана Муха не любить розповідати публіці про своє особисте життя. Однак вона продемонструвала картину свого коханого, яку він спеціально намалював для зірки.

Читайте повне інтерв'ю Про нове кохання, стосунки з сином та музичного ворога: відверте інтерв'ю з Оксаною Мухою

Оксана Муха про картину від коханого

Виконавиця розповіла, що вдома має картини авторства свого коханого. Одна з них – "Поцілована морем". Її художник почав малювати в Єгипті.

"Тоді були лише очі, личко і трішки пасем. Вона ніби виринає з води. А вже потім з'явилося все решта. Тут є дуже багато дрібних деталей. Шматочки по личку – певна вітражність. Назву придумали вже тут, але вона має дуже гарну історію створення. У мене навіть є фото, як вона висить на банановому дереві. Наразі це одна з найкращих робіт для мене", – зазначила Оксана Муха.



Картина коханого Оксани Мухи / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Розмову зі співачкою Оксаною Мухою читайте у межах проєкту Інтерв'ю24

Зірка додала, що на картині не зображена якась певна жінка. Адже митці можуть зображати те, що уявляють.

Коли у творчих людей гарний настрій, їм не обов'язково бачити перед собою те, що вони хочуть показати. Мені дуже подобається, що художник може намалювати те, що уявляє. Це надзвичайно. Взагалі художники дуже особливі, чутливі, делікатні, тонкі люди. Інакше б не відчували так, як відчувають. І не змогли б передавати це нам на полотна,

– підкреслила Оксана.



Картина коханого Оксани Мухи / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Інтерв'ю Оксани Мухи для 24 каналу: дивіться відео онлайн

Стосунки Оксани Мухи з новим бойфрендом