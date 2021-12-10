Один з перших у світі: гурт KAZKA представив власну валюту з технологією блокчейн

Відомий український гурт KAZKA здійснив справжній прорив у технологіях. Незабаром кожен шанувальник колективу матиме свій віртуальний гаманець для купівлі платівок, мерчу, книжок та інших ексклюзивних продуктів від KAZKA.

Сьогодні відбувся захід Ukrainian Private Equity & Venture Capital Summit. На ньому засновник компанії mamamusic та продюсер гурту KAZKA Юрій Нікітін анонсував вихід KAZKA COIN – власної віртуальної валюти проєкту KAZKA SVIT.

До слова Помста для колишніх: ROXOLANA і KAZKA влаштували дебош у новому кліпі "Не своя"

Вперше гурт KAZKA презентує власну валюту

Це перший випадок у світі, коли приватні гроші презентує саме музичний проєкт. Такий підхід є вираженням вдячності фанам гурту KAZKA за їхню підтримку, а також це – своєрідний вихід за межі класичної моделі з шоу-бізнесу, коли шанувальники можуть не лише витрачати гроші, а й заробляти їх завдяки улюбленому артисту, отримуючи ще більше задоволення.

Ми хочемо запропонувати нову стратегію комунікації з фанами. Відтепер, взаємодіючи з будь-яким із продуктів KAZKA SVIT, наші шанувальники зароблятимуть на цьому: кожен зможе отримувати монети на свій персональний рахунок і купувати саме те, що захоче,

– прокоментував Юрій Нікітін.

Перші KAZKA COINS з'являться у доступі 1 березня 2022 року – в день 5-річчя гурту. Але прихильники можуть зареєструватися на сайті KAZKA SVIT, щоб отримати перші 100 монет у подарунок. Потім їх можна буде витратити на придбання будь-яких "KAZKових продуктів".

Перша сотня зареєстрованих користувачів отримає один з ексклюзивних подарунків KAZKA SVIT:

запрошення на закриту вечірку KAZKA BIRTHDAY PARTY,

лімітований вініл знакового альбому KARMA,

офіційний мерч,

книжку "KAZKA: Чарголос" або перші колекційні NFT проєкту KAZKA SVIT.

, KAZKA стали одними із перших музикантів у світі, що випустили свій сингл у форматі NFT: дебютний NFT-трек "М‘ята" буквально за кілька днів був оцінений у понад $90 тисяч та наробив чимало галасу.