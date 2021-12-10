Один з перших у світі: гурт KAZKA представив власну валюту з технологією блокчейн
Джерело:24 канал
Відомий український гурт KAZKA здійснив справжній прорив у технологіях. Незабаром кожен шанувальник колективу матиме свій віртуальний гаманець для купівлі платівок, мерчу, книжок та інших ексклюзивних продуктів від KAZKA.
Сьогодні відбувся захід Ukrainian Private Equity & Venture Capital Summit. На ньому засновник компанії mamamusic та продюсер гурту KAZKA Юрій Нікітін анонсував вихід KAZKA COIN – власної віртуальної валюти проєкту KAZKA SVIT.
До слова Помста для колишніх: ROXOLANA і KAZKA влаштували дебош у новому кліпі "Не своя"
Вперше гурт KAZKA презентує власну валюту
Це перший випадок у світі, коли приватні гроші презентує саме музичний проєкт. Такий підхід є вираженням вдячності фанам гурту KAZKA за їхню підтримку, а також це – своєрідний вихід за межі класичної моделі з шоу-бізнесу, коли шанувальники можуть не лише витрачати гроші, а й заробляти їх завдяки улюбленому артисту, отримуючи ще більше задоволення.
Ми хочемо запропонувати нову стратегію комунікації з фанами. Відтепер, взаємодіючи з будь-яким із продуктів KAZKA SVIT, наші шанувальники зароблятимуть на цьому: кожен зможе отримувати монети на свій персональний рахунок і купувати саме те, що захоче,
– прокоментував Юрій Нікітін.
Перша сотня зареєстрованих користувачів отримає один з ексклюзивних подарунків KAZKA SVIT:
- запрошення на закриту вечірку KAZKA BIRTHDAY PARTY,
- лімітований вініл знакового альбому KARMA,
- офіційний мерч,
- книжку "KAZKA: Чарголос" або перші колекційні NFT проєкту KAZKA SVIT.