"Любов з перших нот": інді-гурт "Один в каное" випустив довгоочікуваний другий альбом

Український інді-гурт "Один в каное" вперше за останні 5 років випустив однойменний із назвою колективу альбом. У нього увійшли 12 пісень, які вже доступні для прослуховування на ютубі. Композиції згодом з'являться на інших музичних сервісах.
Неочікувана прем'єра альбому відбулась 7 червня – у перший день їхнього гастрольного туру Україною. Найперше гурт "Один в каное" виступить у своєму рідному місті – Львові, а згодом відправиться в інші міста країни.
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Наш другий альбом доступний для прослуховування на ютубі. Дякуємо усім, хто чекав разом з нами! На інших платформах альбом з'явиться незабаром,
– лаконічно повідомили учасники колективу.
До альбому "Один в каное" увійшли 10 нових пісень та дві, які були створені раніше:
- "Ікони" (2018);
- "У мене немає дому" (2019);
- "Хуанхе";
- "Розсипаюся";
- "Пам'яті мало";
- "Будь мені кимось";
- "Про автора";
- "Прекрасний оповідач";
- "Лісабон";
- "Вовк";
- "Кому то тре";
- "Веснянка".
Додамо, що перший альбом, теж під назвою "Один в каное", гурт випустив у 2016 році. До нього увійшло 25 композицій.
Реакція мережі
Незвичайний та мелодійний альбом "Один в каное" фанати чекали цілих 5 років і досі не можуть повірити, що музиканти "подарували" 10 нових композицій, які тепер готові "заслуховувати до дір":
- "Це ж не сон? А ні, це правда!";
- "Новий альбом перед концертом, що може бути краще?!";
- "Я дожив до цього!!!";
- "Я вас кохаю! Іринці персональне дякую! Ви підняли українську музику на новий рівень. Зробили її дорослою музикою, або музикою для дорослих";
- "Нарешті!";
- "Любов з перших нот";
- "Найкращий подарунок початку літа 2021! Весь альбом медитативно прекрасний. Лю";
- "У мене ледь серце не зупинилося від цієї новини. Ви найкращі";
- "Дорослому суспільству – доросла музика! Ірина молодець!";
- "Клас! Щирі вітання і дякуємо";
- "Дякуємо! Це чарівно";
- "Ну нічого ж собі! Оце так бомба! Вітаю! Я вірив, що це станеться!"