"Очей не відірвати": Санта Дімопулос опублікувала рідкісні кадри з чоловіком та дітьми
Джерело:інстаграм Санти Дімопулос
Відома співачка та переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос приєдналась до привітань з Новим роком. Вона оприлюднила рідкісні фото з сім'єю.
Санта Дімопулос активно веде сторінку в інстаграмі, але рідко показує там чоловіка й дітей. Днями зірка з особливої нагоди опублікувала сімейні фото.
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Рідкісні сімейні фото Санти Дімопулос
Санта Дімопулос зібрала перед камерою чоловіка, старшого сина від шлюбу з Андрієм Джеджулою та доньку. Разом сім'я позувала перед ялинкою у новорічній фотосесії.
Співачка обрала для зйомки особливий образ. Вона постала у чорній атласній сукні довжини міді, доповнивши образ масивними сережками-підвісками.
Волосся зірка вклала пишними локонами, а на обличчі зробила розкішний макіяж. Санта підкреслила очі стрілками й нафарбувала губи насиченою червоною помадою.
З Новим роком, друзі. Бажаю всім, незважаючи на будь-які бурі та негаразди, мати свою твердиню, свою тиху (або галасливу) гавань, де на вас люблять і чекають. Не бійтеся бути собою та мріяти! Дякуйте, любіть, помічайте деталі, живіть із відкритим серцем та сійте добро,
– поділилась зірка
Санта Дімопулос з сім'єю / Фото з інстаграму зірки
Санта Дімопулос з донькою / Фото з інстаграму зірки
Санта Дімопулос з сім'єю / Фото з інстаграму зірки
Рідкісні фото зірки викликали захоплення в користувачів мережі. Вони засипали родину компліментами:
- "Син красунчик";
- "Які красиві";
- "Які ви красиві, просто очей не відірвати";
- "Рада вас бачити такою щасливою та сяючою – це прекрасно, коли люблять і цінують";
- "Яка у вас красива сім'я";
- "Прекрасні".