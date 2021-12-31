"Очей не відірвати": Санта Дімопулос опублікувала рідкісні кадри з чоловіком та дітьми

Відома співачка та переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос приєдналась до привітань з Новим роком. Вона оприлюднила рідкісні фото з сім'єю.

Санта Дімопулос активно веде сторінку в інстаграмі, але рідко показує там чоловіка й дітей. Днями зірка з особливої нагоди опублікувала сімейні фото.

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Рідкісні сімейні фото Санти Дімопулос

Санта Дімопулос зібрала перед камерою чоловіка, старшого сина від шлюбу з Андрієм Джеджулою та доньку. Разом сім'я позувала перед ялинкою у новорічній фотосесії.

Співачка обрала для зйомки особливий образ. Вона постала у чорній атласній сукні довжини міді, доповнивши образ масивними сережками-підвісками.

Волосся зірка вклала пишними локонами, а на обличчі зробила розкішний макіяж. Санта підкреслила очі стрілками й нафарбувала губи насиченою червоною помадою.

З Новим роком, друзі. Бажаю всім, незважаючи на будь-які бурі та негаразди, мати свою твердиню, свою тиху (або галасливу) гавань, де на вас люблять і чекають. Не бійтеся бути собою та мріяти! Дякуйте, любіть, помічайте деталі, живіть із відкритим серцем та сійте добро,

– поділилась зірка



Санта Дімопулос з сім'єю / Фото з інстаграму зірки



Санта Дімопулос з донькою / Фото з інстаграму зірки



Санта Дімопулос з сім'єю / Фото з інстаграму зірки

Рідкісні фото зірки викликали захоплення в користувачів мережі. Вони засипали родину компліментами: