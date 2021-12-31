Санта Димопулос активно ведет страницу в инстаграме, но редко показывает там мужа и детей. На днях звезда по особому случаю опубликовала семейные фото.

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Редкие семейные фото Санты Димопулос

Санта Димопулос собрала перед камерой мужа, старшего сына от брака с Андреем Джеджулой и дочь. Вместе семья позировала перед елкой в новогодней фотосессии.

Певица выбрала для съемки особенный образ. Она предстала в черном атласном платье длины миди, дополнив образ массивными серьгами-подвесками.

Волосы звезда уложила пышными локонами, а на лице сделала роскошный макияж. Санта подчеркнула глаза стрелками и накрасила губы насыщенной красной помадой.

С Новым годом, друзья. Желаю всем, невзирая на любые бури и невзгоды, иметь свою твердыню, свою тихую (или шумную) гавань, где вас любят и ждут. Не бойтесь быть собой и мечтать! Благодарите, любите, замечайте детали, живите с открытым сердцем и сейте добро,

– поделилась звезда

Санта Димопулос с семьей / Фото из инстаграма звезды

Санта Димопулос с дочкой / Фото из инстаграма звезды

Санта Димопулос с семьей / Фото из инстаграма звезды

Редкие фото звезды вызвали восхищение у пользователей сети. Они засыпали семью комплиментами: