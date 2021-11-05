Об'єднання Real O: ексучасниці гурту знялися в новому кліпі Світлани Тарабарової

Українська співачка Світлана Тарабарова презентувала кліп на пісню "Солодкі 16". Вперше за 10 років ексучасниці гурту Real O зібралися в повному складі та разом зняли неймовірне відео в Стамбулі.

Виконавиць об'єднала "Фабрика зірок-2". Тоді Світлана Тарабарова, Регіна Тодоренко, Олена Кушніренко (Виноградова) та Ліна Міцукі розпочали роботу з Наталією Могилевською в гурті Real O. Та після чотирьох років колектив почав розпадатися.

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Кліп Тарабарової на пісню "Солодкі 16"

Світлана Тарабарова вирішила об'єднати подруг в новій відеороботі. Така ідея виникла спонтанно. Під час написання треку вона намагалася передати настрій дівчачих вечірок. Тарабаровій пропонували багато ідей щодо кліпу, однак перед очима все одно були ті теплі та божевільні спогади. Тому зірка наважилася написати колегам.

Усі погодилися, однак виникла проблема – зібратися разом. Дівчата успішні, в кожної є робота, творчі проєкти, діти. Так сталося, що єдиний вільний день у всіх був 19 жовтня. Тоді частина дівчат перебувала в Стамбулі, тому команда Тарабарової прийняла рішення летіти в Туреччину й саме там знімати кліп.

Дякую кожному, хто причетний до створення! Дякую, що ви зі мною на світлій стороні музики!

– наголосила Світлана.

Світлана Тарабарова – "Солодкі 16": дивіться відео онлайн