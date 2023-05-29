Даша Астаф'єва показала, як пересиджувала нічну атаку на Київ: фото на підлозі в коридорі

Кияни мало не щоночі змушені ховатися в укриттях через нічні атаки окупантів. Даша Астаф'єва показала, як проводила одну з таких ночей.

28 травня українці святкували День Києва, але окупанти намагались зіпсувати подію нічними атаками 28 і 29 травня.

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Даша Астаф'єва показала, як ночувала в коридорі

Співачка й волонтерка Даша Астаф'єва привітала з Днем Києва травневими світлинами, які зробила у столиці. Серед них – фото, які зірка зробила під час повітряної тривоги.



Даша Астаф'єва / Фото з інстаграму зірки

Даша показала, як пересиджувала атаку в коридорі. Там для зручності вона поставила подушку та накрилась пледом. Поруч була її собака.

Я бажаю пекла кожні парашській пиці, і всім, хто досі не зрозумів, що вони – найбільше всесвітнє зло, і не треба їх тут! Допоки ви слухаєте, спілкуєтеся, дозволяєте їм бути серед нас, життя буде одним страшним днем,

– емоційно висловилась Астаф'єва в інстаграм-сторіз.



Даша Астаф'єва / Фото з інстаграму зірки

Зауважимо, нічна атака Києва дронами 28 травня була емоційною й тривожною і для інших українських зірок.