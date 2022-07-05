Євген Хмара показав знищений рояль, на якому грав Елтон Джон: відео з Ірпеня

Український піаніст Євген Хмара показав знищений рояль, на якому грав Елтон Джон. Він опублікував відео, яке зробив в Ірпені.

Відомий український піаніст Євген Хмара продовжує давати благодійні концерти в Україні та за кордоном. Днями він приїхав до Ірпеня, в якому побачив знищений рояль.

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Євген Хмара показав знищений рояль

Піаніст розповів, що на цьому інструменті він відіграв майже всі свої шоу. До того ж на цьому роялі грали Елтон Джон та Кейко Мацуї в Києві.

Знищений рояль Yamaha, на якому я відіграв майже всі свої шоу. Рояль на якому грали Elton John та Keiko Matsui та багато інших артистів. Дякую раZZZія,

– поділився Євген Хмара.

Євген Хмара показав знищений рояль: дивіться відео

, нещодавно Євген Хмара постраждав через пограбування. Він їхав у поїзді в Чехії, де в купе не зачинялися двері. У музиканта забрали все обладнання , з яким він їздить на концерти. У підсумку Хмара втратив інструменти на близько 8 тисяч євро.

У коментарях фани співчувають музиканту: