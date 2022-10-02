Танцівник Наталі Могилевської з мамою потрапив під обстріл гуманітарної колони у Запоріжжі

Співачка Наталія Могилевська розповіла про свого танцівника, який з мамою потрапив під обстріл на виїзді з Запоріжжя. Мама Микити Ткаченка загинула через осколкове поранення.

Російські загарбники 30 вересня здійснили черговий терористичний акт. Вони вдарили ракетами по цивільній гуманітарній колоні, що була на виїзді з Запоріжжя з метою забрати родичів чи передати допомогу.

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Танцівник Могилевської потрапив під обстріл

Співачка Наталія Могилевська повідомила трагічну новину про танцюриста з її колективу Микити Ткаченка. Він разом з мамою перебував у колоні, яку обстріляли окупанти. Його мама загинула, сам танцівник потрапив у лікарню.

На жаль, Катерина отримала осколкове поранення в груди, яке призвело до смерті. Микита зараз перебуває у лікарні. Без матері залишилося двоє синів. Царство небесне, Катерині та всім загиблим,

– написала Наталія Могилевська.

Микита з мамою / Фото з інстаграму Наталії Могилевської

Уривок концерту співачки з Микитою: відео

Микита згодом розповів, що його виписали з лікарні. Осколок прилетів йому в ногу, але вона вже заживає.

"З головою майже все гаразд, тільки заглушило праве вухо сильно, в понеділок буду обстежуватися, сподіваюсь, все добре (перетинка ціла). Батько цілий, він не постраждав, бо був у вдалому місці від снарядів", – повідомив танцівник.



Скриншот з інстаграм-сторіз

Що відомо про трагедію в Запоріжжі

Окупанти вдарили по Запоріжжю двічі – це сталось вранці 30 вересня. Атаку вкотре здійснили на звичайних мирних людей. Мешканці різних районів міста повідомляли, що чули вибухи щонайменше 13 разів. Вважають, що більшість людей загинули та були поранені внаслідок осколкового ураження елементами ракет комплексу C-300.

В день атаки повідомили про 25 загиблих, згодом їхня кількість зросла до 31, серед яких двоє дітей. Також є поранені – їх 92.

Через російський теракт у Запоріжжі оголосили 1 жовтня днем жалоби за загиблими. Володимир Зеленський емоційно відреагував на теракт. "Так можуть чинити лише закінчені терористи, яким не має бути місця в цивілізованому світі".

Також Наталія Могилевська закликала доєднатися до збору коштів. Якщо бажаєте допомогти – карта monobank Микити Ткаченка –