Окупанти обстріляли район Світлани Тарабарової в Херсоні: "Крики й сльози не діють на батьків"

Співачка Світлана Тарабарова повідомила про черговий обстріл Херсона. Зірка поділилась, що окупанти вцілили в район, де живуть її батьки.

Після звільнення Херсона місто продовжує бути небезпечним для жителів – його дуже часто обстрілюють. Днями відбувся черговий удар, через який постраждав рідний район Світлани Тарабарової

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Світлана Тарабарова повідомила про обстріл в Херсоні

Виконавиця розповіла в інстаграм-сторіз, що дізналась про обстріл пізніше, аніж він стався. З часом вона змогла вийти на зв'язок з мамою. Схоже, Світлана вмовляла батьків виїхати з міста.

Сестри не розповіли мені про вчорашній обстріл мого міста, мій район… Зараз я про все дізналася. Мама вийшла на зв'язок, навіть мої крики й сльози у слухавку не діють на батьків. Це коментувати неможливо. Обстріляли моє дитинство, тварі. Херсон. Настане день розплати. Карма існує,

– написала Світлана Тарабарова.



Тарабарова про обстріл / Фото з інстаграм-сторіз

, 1 грудня в Херсоні зникла напруга через потужні російські обстріли, що відбуваються майже кожного дня. 30 листопада загарбники також обстріляли звільнений Херсон , через що були пошкоджені будинки та медичні заклади.

Додамо, Світлана Тарабарова близько тижня тому розповідала, як живуть її батьки в Херсоні. На той час у них ще не було світла та води, тож її мама у 68 років ходила по технічну воду до річки. Водночас у місті вже був Пункт незламності, а також волонтери, зокрема й іноземні.

"Те, що батьки постійно відмовляються їхати, мені розбиває серце. Дуже важко. Але заради цих мосьок (дітей, – 24 канал) я підіймаюсь, одягаю усмішку і створюю щасливе життя для них. Тож виходить, діти рятують нас, як і ми їх".