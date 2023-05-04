"Ненавиджу кожною клітиною": зірки з болем та злістю реагують на масовану атаку Херсонщини
Російські терористи 3 травня масовано обстріляли Херсонщину. Через руйнування супермаркету АТБ, вокзалу та магазинів загинуло багато людей. Українські зірки вже відреагували на злочинний удар росіян.
Зазначимо, що станом на ранок 4 травня кількість загиблих внаслідок обстрілів Херсонщини зросла до 23 осіб, 46 людей поранені. 24 Канал зібрав реакції знаменитостей на цинічний удар окупантів.
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TVORCHI
Гурт, який вже перебуває в Ліверпулі, де представить Україну на Євробаченні-2023, теж привертає увагу світу до війни в Україні. Артисти поширили жахливі фото з обстрілу Херсона 3 травня.
TVORCHI заявили, що росія продовжує вбивати цивільних у Херсоні та області. "Світ має бачити і знати це", – додали співаки. Наголосимо, що слова про атаку артисти написали англійською мовою. Вони також висловили співчуття близьким загиблих.
TVORCHI відреагували на атаку Херсонщини / Скриншот інстаграм-сторіс
Маша Єфросиніна
Телеведуча висловила злість через атаку Херсону. Вона додала кадри з обстрілу та зазначила, що там десятки загиблих.
"В нас же щодня нечисть просто знищує людей. Днями Умань, Сьогодні Херсон…", – написала Єфросиніна.
Єфросиніна відреагувала на атаку Херсонщини / Скриншот інстаграм-сторіс
Злата Огнєвіч
Артистка з болем розповіла про ці страшні події в Херсоні. За її словами, серце розривається від таких новин.
Співачка додала, що вона чекає, коли настане день, коли падатимуть не ракети, а зірки.
Це наша спільна мрія. Я роблю і продовжу робити все можливе, щоб наблизити цей день. Україна – мій дім, і в ньому завелася погань. Така бридка погань, що усіма клітинами ненавиджу. Разом ми її подолаємо,
– заявила Огнєвіч.
Огнєвіч відреагувала на атаку Херсонщини / Скриншот інстаграм-сторіс
Леся Нікітюк
Зірка у соцмережах вчергове нагадала, що Росія – це нація терористів. Вона перепостила фото, які показав президент Володимир Зеленський. Також Нікітюк висловила співчуття сім'ям загиблих у Херсоні.
Леся Нікітюк відреагувала на атаку Херсонщини / Скриншот інстаграм-сторіс
Наталка Денисенко
Акторка теж поділилася кадрами з моторошного обстрілу Херсона. Вона заявила, що ми цього ніколи не пробачимо.
Від найменшого українця ми пам’ятатимемо це. Не може бути прощення і розуміння нікому з росіян – без винятку,
– написала Денисенко.
Наталка Денисенко відреагувала на атаку Херсонщини / Скриншот інстаграм-сторіс
Андрій Бєдняков
Ведучий, який родом з Маріуполя, теж висловив емоції з приводу трагедії в Херсоні. Він зазначив, що раніше росіяни завжди кричали що "Росія там назавжди", але потім покинули місто.
"Водночас сьогодні росіяни щодня продовжують обстрілювати супермаркети тп вбивати людей. Й**ані терористи", – написав він.
Бєдняков відреагував на атаку Херсонщини / Скриншот інстаграм-сторіс
Світлана Тарабарова
Співачка родом з Херсону і їй завжди болит від обстрілів цього міста. Вона заявила, що досі не може зрозуміти, як таке можливо. "Я просто хочу кричати", – написала Тарабарова.
Тарабарова відреагувала на атаку Херсонщини / Скриншот інстаграм-сторіс
Анатолій Анатоліч
Відомий шоумен опублікував фото з обстрілу Херсонщини. Він наголосив, що росіяни знову обстріляли місто.
"Ракети влучили в АТБ, Епіцентр, у вагон на вокзалі. Загинули десятки людей", – написав Анатолій. Зазначимо, що на час публікації цієї сторіс кількість жертв була меншою.
Анатоліч відреагував на атаку Херсонщини / Скриншот інстаграм-сторіс
Ще багато українських артистів відреагували на цинічну атаку Херсону та області. У своїх соцмережах вони опублікували фото та відео про цю моторошну подію.
Як українські артисти реагують на удар по Херсону / Фото з інстаграм-сторіс
Потужний удар по Херсонщині: що відомо
- 3 травня Росія обстріляла Херсон з артилерії, реактивних систем залпового вогню та іншого озброєння.
- Під вогнем були місця скупчення людей: будівельний гіпермаркет, залізничний вокзал, заправна станція, супермаркет, житлові будинки. На місцях обстрілів працювали медики, рятувальники, вибухотехніки та слідчі.
- Також окупанти обстріляли залізничний вокзал у Херсоні, одна людина загинула, ще троє – поранені. Російські терористи влучили у пасажирський вагон на станції Херсон.
- Станом на ранок 4 травня у лікарні в реанімації померли двоє поранених під час обстрілу російськими військами супермаркету АТБ у Херсоні. Один з них – лікар.
- За даними ОВА, кількість загиблих під час масованих обстрілів Херсонщини зросла до 23 осіб, 46 – поранені.