Отметим, что по состоянию на утро 4 мая количество погибших в результате обстрелов Херсонщины возросло до 23 человек, 46 человек ранены. 24 Канал собрал реакции знаменитостей на циничный удар окупантов.

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TVORCHI

Группа, которая уже находится в Ливерпуле, где представит Украину на Евровидении-2023, тоже привлекает мир к войне в Украине. Артисты распространили ужасающие фото по обстрелу Херсона 3 мая.

TVORCHI заявили, что Россия продолжает убивать гражданских в Херсоне и области. "Мир должен видеть и знать это", – добавили певцы. Отметим, что слова об атаке артисты написали на английском языке. Они также выразили соболезнования близким погибших.



TVORCHI отреагировали на атаку Херсонщины / Скриншот инстаграм-сторис

Маша Ефросинина

Телеведущая выразила злобу из-за атаки Херсона. Она добавила кадры по обстрелу и отметила, что там десятки погибших.

"У нас же каждый день нечисть просто уничтожает людей. На днях Умань, Сегодня Херсон…", – написала Ефросинина.



Ефросинина отреагировала на атаку Херсонщины / Скриншот инстаграм-сторис

Злата Огневич

Артистка с болью рассказала об этих страшных событиях в Херсоне. По ее словам, сердце разрывается от таких новостей.

Певица добавила, что она ждет, когда придет день, когда будут падать не ракеты, а звезды.

Это наша общая мечта. Я делаю и продолжу делать все возможное, чтобы приблизить этот день. Украина – мой дом, и в нем завелась дрянь. Такая гадкая дрянь, что всеми клетками ненавижу. Вместе мы ее преодолеем,

– заявила Огневич.



Огневич отреагировала на атаку Херсонщины / Скриншот инстаграм-сторис

Леся Никитюк

Звезда в соцсетях в очередной раз напомнила, что Россия – это нация террористов. Она перепостила фотографии, которые показал президент Владимир Зеленский. Также Никитюк выразила соболезнования семьям погибших в Херсоне.



Леся Никитюк отреагировала на атаку Херсонщины / Скриншот инстаграм-сторис

Наталья Денисенко

Актриса тоже поделилась кадрами по жутким обстрелам Херсона. Она заявила, что мы этого никогда не простим.

От самого маленького украинца мы будем помнить это. Не может быть прощение и понимание никому из россиян – без исключения,

– написала Денисенко.



Наталья Денисенко отреагировала на атаку Херсонщины / Скриншот инстаграм-сторис

Андрей Бедняков

Ведущий, родом из Мариуполя, тоже выразил эмоции по поводу трагедии в Херсоне. Он отметил, что раньше россияне всегда кричали, что "Россия там навсегда", но потом покинули город.

"В то же время сегодня россияне ежедневно продолжают обстреливать супермаркеты и убивать людей. Й**аные террористы", – написал он.



Бедняков отреагировал на атаку Херсонщины / Скриншот инстаграм-сторис

Светлана Тарабарова

Певица родом из Херсона и ей всегда болит обстрелы этого города. Она заявила, что до сих пор не может понять, как это возможно. "Я просто хочу кричать", – написала Тарабарова.



Тарабарова отреагировала на атаку Херсонщины / Скриншот инстаграм-сторис

Анатолий Анатолич

Известный шоумен опубликовал фото по обстрелу Херсонщины. Он подчеркнул, что россияне снова обстреляли город.

"Ракеты попали в АТБ, Эпицентр, в вагон на вокзале. Погибли десятки человек", – написал Анатолий. Отметим, что на время публикации этой страницы количество жертв было меньше.



Анатолич отреагировал на атаку Херсонщины / Скриншот инстаграм-сторис

Еще многие украинские артисты отреагировали на циничную атаку Херсона и области. В своих соцсетях они опубликовали фото и видео об этом жутком событии.

Как украинские артисты реагируют на удар по Херсону / Фото с инстаграм-сторис

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