Зазначимо, що станом на ранок 4 травня кількість загиблих внаслідок обстрілів Херсонщини зросла до 23 осіб, 46 людей поранені. 24 Канал зібрав реакції знаменитостей на цинічний удар окупантів.

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TVORCHI

Гурт, який вже перебуває в Ліверпулі, де представить Україну на Євробаченні-2023, теж привертає увагу світу до війни в Україні. Артисти поширили жахливі фото з обстрілу Херсона 3 травня.

TVORCHI заявили, що росія продовжує вбивати цивільних у Херсоні та області. "Світ має бачити і знати це", – додали співаки. Наголосимо, що слова про атаку артисти написали англійською мовою. Вони також висловили співчуття близьким загиблих.



TVORCHI відреагували на атаку Херсонщини / Скриншот інстаграм-сторіс

Маша Єфросиніна

Телеведуча висловила злість через атаку Херсону. Вона додала кадри з обстрілу та зазначила, що там десятки загиблих.

"В нас же щодня нечисть просто знищує людей. Днями Умань, Сьогодні Херсон…", – написала Єфросиніна.



Єфросиніна відреагувала на атаку Херсонщини / Скриншот інстаграм-сторіс

Злата Огнєвіч

Артистка з болем розповіла про ці страшні події в Херсоні. За її словами, серце розривається від таких новин.

Співачка додала, що вона чекає, коли настане день, коли падатимуть не ракети, а зірки.

Це наша спільна мрія. Я роблю і продовжу робити все можливе, щоб наблизити цей день. Україна – мій дім, і в ньому завелася погань. Така бридка погань, що усіма клітинами ненавиджу. Разом ми її подолаємо,

– заявила Огнєвіч.



Огнєвіч відреагувала на атаку Херсонщини / Скриншот інстаграм-сторіс

Леся Нікітюк

Зірка у соцмережах вчергове нагадала, що Росія – це нація терористів. Вона перепостила фото, які показав президент Володимир Зеленський. Також Нікітюк висловила співчуття сім'ям загиблих у Херсоні.



Леся Нікітюк відреагувала на атаку Херсонщини / Скриншот інстаграм-сторіс

Наталка Денисенко

Акторка теж поділилася кадрами з моторошного обстрілу Херсона. Вона заявила, що ми цього ніколи не пробачимо.

Від найменшого українця ми пам’ятатимемо це. Не може бути прощення і розуміння нікому з росіян – без винятку,

– написала Денисенко.



Наталка Денисенко відреагувала на атаку Херсонщини / Скриншот інстаграм-сторіс

Андрій Бєдняков

Ведучий, який родом з Маріуполя, теж висловив емоції з приводу трагедії в Херсоні. Він зазначив, що раніше росіяни завжди кричали що "Росія там назавжди", але потім покинули місто.

"Водночас сьогодні росіяни щодня продовжують обстрілювати супермаркети тп вбивати людей. Й**ані терористи", – написав він.



Бєдняков відреагував на атаку Херсонщини / Скриншот інстаграм-сторіс

Світлана Тарабарова

Співачка родом з Херсону і їй завжди болит від обстрілів цього міста. Вона заявила, що досі не може зрозуміти, як таке можливо. "Я просто хочу кричати", – написала Тарабарова.



Тарабарова відреагувала на атаку Херсонщини / Скриншот інстаграм-сторіс

Анатолій Анатоліч

Відомий шоумен опублікував фото з обстрілу Херсонщини. Він наголосив, що росіяни знову обстріляли місто.

"Ракети влучили в АТБ, Епіцентр, у вагон на вокзалі. Загинули десятки людей", – написав Анатолій. Зазначимо, що на час публікації цієї сторіс кількість жертв була меншою.



Анатоліч відреагував на атаку Херсонщини / Скриншот інстаграм-сторіс

Ще багато українських артистів відреагували на цинічну атаку Херсону та області. У своїх соцмережах вони опублікували фото та відео про цю моторошну подію.

Як українські артисти реагують на удар по Херсону / Фото з інстаграм-сторіс

Потужний удар по Херсонщині: що відомо