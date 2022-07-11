Там, де й Саша Заріцька: Василіса Фролова навчалась у школі в Харкові, яку зруйнували росіяни

Днями солістка гурту KAZKA повідомила, що її школу зруйнувала російська ракета. Стало відомо, що в цьому закладі навчалась і Василіса Фролова.

Ще вночі 10 лютого російські окупанти знову обстріляли Харків – рідне місто Олександри Заріцької та Василіси Фролової. Ракети влучили у школу, де навчались теперішні зірки.

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Василіса Фролова навчалась у зруйнованій школі Харкова

Телеведуча Василіса Фролова емоційно відреагувала на обстріл школи у Харкові.

"Так і не доїхала я до останнього дзвоника у свою школу. Сьогодні вночі о 3:15 чортова русня знищила своїми ракетами один з найкращих навчальних закладів міста, один з перших місцевих ліцеїв та гімназій, в яку я свідомо перейшла у 1993 році, в яку я з такою гордістю їздила на метро щодня, в якій ми закохувались і дорослішали. Стільки спогадів…" – поділилась зірка.

Мене переповнює лють і ненависть до рашистських покидьків. Моє рідне місто рівняють із землею! Х*й вам, а не ХНР. Тепер маю робити все, аби обов'язково зустрітися з однокласниками, вчителями і всіма друзями, з ким пов'язане це місце,

– додала вона.

Василіса Фролова підкреслила, що на місці її школи у майбутньому має бути найкраща українська гімназія, що обов'язково станеться.

Зруйнована школа в Харкові / Фото з інстаграму Василіси Фролової

Що відомо про обстріл Харкова