"Коли ж вони будуть покарані": зірки реагують на ракетний удар по Дніпру

Ввечері 25 жовтня ворог вкотре вдарив ракетами по Дніпру. Під час чергового терористичного акту загинули двоє людей. Ще четверо зазнали поранень. Зірковий бомонд знову кричить на увесь світ про дії Росії, яка щодня вбиває мирних українців.

Вибухи у Дніпрі пролунали ввечері 25 жовтня. Тоді в місті та області була оголошена повітряна тривога. Уламки ракети впали на АЗС, через що спалахнула сильна пожежа. Ця ракетна атака забрала життя двох людей, серед яких була вагітна жінка.

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Уламки ракети знищили колонки, автомийки, шиномонтаж та дві легкові машини. Вагітна жінка згоріла в автомобілі, який був припаркований біля заправки. Ще 4 людей зазнали поранень, троє з них у важкому стані. Росіяни вкотре показали свій цинізм. Вони продовжують здійснювати терористичні акти проти цивільного населення. Обстрілюючи українські міста, ворог насамперед забирає життя у людей. Вже понад 8 місяців від рук росіян гинуть мирні українці, серед яких вагітні жінки, діти, люди похилого віку.

Жоден терористичний акт не залишається без уваги відомих людей України та світу. Зірки українського шоу-бізнесу, за якими стежать мільйони людей з різних куточків світу, постійно говорять про війну та про те, як Росія вбиває українців. Кожен прагне, щоб всіх винних у смертях мирного населення обов'язково покарали. Знаменитості не втомлюються розповідати про ті жахи, які щодня відбуваються в нашій країні. Що вони сказали про жорстокий ракетний удар по Дніпру – дивіться далі.

Реакції зірок на обстріл Дніпра / Скриншоти інстаграм-сторіс

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