Образи для святкування Геловіну: як зірки одягалися минулого року
Джерело:24 канал
У ніч з 31 жовтня на 1 листопада у світі відзначають свято Геловіну. Це найстрашніший і наймоторошніший день в році. Напередодні містичних вечірок, які тепер популярні й в Україні, редакція Showbiz 24 пригадала, в яких страхітливих образах українські та світові зірки відзначали Геловін минулого року.
Якщо ви святкуватимете Геловін, то саме час обрати страхітливий образ, у якому цього року будете на вечірці. Пропонуємо надихнутися світлинами знаменитостей, які вони публікували напередодні минулого Геловіну.
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Найбільше прихильників Геловіну в США, Великій Британії, Франції та Іспанії. Однак щороку в Україні організовують все більше вечірок у цю ніч. Оскільки цього року багато регіонів перебувають в червоній зоні карантину, то фанати свята зможуть відсвяткувати вдома, в сімейному колі.
31 жовтня дозволено наносити на обличчя моторошний грим, кров, одягати костюми, які в повсякденному житті точно ніхто не приміряє. А прихильники фільмів жахів можуть перевтілитися в улюблених героїв.
Далі дивіться, в яких образах у 2020 році Геловін відзначали зірки українського та світового шоу-бізнесу.
Образи на Геловін
Даша Квіткова на Геловін-2020 / Фото з інстаграму блогерки
Потап і Настя Каменських на Геловін-2020 / Фото з інстаграму NK
Ірина Білик на Геловін-2020 / Фото з інстаграму співачки
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Тарас Цимбалюк на Геловін-2020 / Фото з інстаграму актора
Леся Нікітюк на Геловін-2020 / Фото з інстаграму телеведучої
Белла Хадід на Геловін-2020 / Фото з інстаграму моделі
Кайлі Дженнер з друзями на Геловін-2020 / Фото з інстаграму світської левиці
Кріссі Тейген і Джон Ледженд на Геловін-2020 / Фото з інстаграму Кріссі Тейген
Холзі на Геловін-2020 / Фото з інстаграму співачки
Сіара на Геловін-2020 / Фото з інстаграму співачки
Белла Торн на Геловін-2020 / Фото з інстаграму акторки